سوق العراق يوقف نشاطه يوما واحدا

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن إيقاف نشاطه لمدة يوما واحدا.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية اعتبارا من يوم الأحد المقبل لمناسبة تنظيم الانتخابات النيابية فإنه لن تنظم جلسات التداول لهذا اليوم.

واضاف انه "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من الاثنين المقبل وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر ان السوق ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الاحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.