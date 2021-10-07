سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سوق العراق يوقف نشاطه يوما واحدا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-07T10:21:11+0000
سوق العراق يوقف نشاطه يوما واحدا

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن إيقاف نشاطه لمدة يوما واحدا.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية اعتبارا من يوم الأحد المقبل لمناسبة تنظيم الانتخابات النيابية فإنه لن تنظم جلسات التداول لهذا اليوم.

واضاف انه "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من الاثنين المقبل وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر ان السوق ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الاحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

related

النفط يغلق منخفضا مع عودة ظهور كوفيد -19

Date: 2020-10-17 05:34:57
النفط يغلق منخفضا مع عودة ظهور كوفيد -19

النفط يغلق منخفضا ويقلص مكاسبه الاسبوعية

Date: 2020-11-14 05:42:18
النفط يغلق منخفضا ويقلص مكاسبه الاسبوعية

النفط يغلق على ارتفاع بعد صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Date: 2020-12-26 05:28:44
النفط يغلق على ارتفاع بعد صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أسعار النفط تغلق عند ذروة عامين وتوقعات لانتعاش الطلب

Date: 2021-05-29 04:50:44
أسعار النفط تغلق عند ذروة عامين وتوقعات لانتعاش الطلب

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-09-05 14:28:30
ارتفاع طفيف في أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

النفط يغلق مرتفعا ويقترب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات

Date: 2021-10-02 05:26:20
النفط يغلق مرتفعا ويقترب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات