سوق العراق يوقف نشاطه يوماً واحداً

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد.

وقال السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إستناداً لقرار مجلس الوزراء العراقي بإعلان يوم غد الاحد عطلة رسمية، فإن إدارة السوق لن تنظم جلسات التداول لهذا اليوم".

وأضاف أنه "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية بدءا من بعد غد الاثنين وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر أن السوق ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الاحد حتى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.