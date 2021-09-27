سوق العراق يوقف نشاطه يوماً واحداً

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد.

وقالت ادارة السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إستناداً لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية يوم غد الثلاثاء لوجود مناسبة دينية، فأن السوق لن ينظم جلسات التداول ليوم غد".

وأضاف أن "ممارسة النشاط سيستأنف بعد العطلة الرسمية وابتداء من الاربعاء المقبل وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الاحد حتى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.