سوق العراق يوقف نشاطه لمدة ستة أيام

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، إيقاف نشاطه لمدة ستة أيام.
وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة خمسة أيام لمناسبة عيد الاضحى المبارك فإنه اخر جلسة له للتداول ستكون يوم الاثنين المصادف 26 نيسان".
واضاف انه "ستكون أول جلسة تداول بعد عطلة العيد يوم الاثنين الموافق 3 تموز وحسب توقيتاتها الرسمية".
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.