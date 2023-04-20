سوق العراق يوقف نشاطه لمدة خمسة أيام

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، إيقاف نشاطه لمدة خمسة أيام.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة خمسة أيام لمناسبة عيد الفطر المبارك فإنه لن ينظم جلسات التداول وابتداء من يوم الخميس المصادف 20 نيسان ولغاية يوم الاثنين القادم".

واضاف انه "ستكون أول جلسة تداول بعد عطلة العيد يوم الثلاثاء الموافق 25 نيسان وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.