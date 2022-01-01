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سوق العراق يوقف نشاطه غداً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-01T06:45:07+0000
سوق العراق يوقف نشاطه غداً

شفق نيوز / أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد.

وذكر السوق في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جلسات التداول ليوم غد الأحد، لن تنظم استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لهذا اليوم بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية".

وأضاف أن "ممارسة النشاط ستتم بعد العطلة الرسمية وابتداء من الاثنين المقبل وحسب توقيتاتها الرسمية".

يشار إلى أن سوق العراق للأوراق المالية، ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 105 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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