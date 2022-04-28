سوق العراق يعلق نشاطه مؤقتاً

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن إيقاف نشاطه لمدة خمسة أيام.

وقال السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة خمسة أيام لمناسبة عيد الفطر، فإنه لن تُنظّم جلسات التداول وابتداء من الاول من ايار ولغاية 5 من الشهر ذاته".

واضاف انه "ستتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية و ابتداءً من الاحد المصادف 8 آيار وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

و قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي خلال الأسبوع المقبل بمناسبة حلول عيد العمل وعيد الفطر.