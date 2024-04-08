سوق العراق يعلق نشاطه لـ6 أيام

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، إيقاف نشاطه لمدة ستة أيام.

وذكر السوق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة ستة لحلول عيد الفطر، ستتوقف أنشطة السوق وجلساته التداولية لمدة ستة أيام.

وأوضح أن "العطلة ستكون اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 9 نيسان، على أن تستأنف جلسات التداول يوم الأحد 14 نيسان".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية، تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.