سوق العراق يتداول 8 مليارات سهم بقيمة 22 مليار دينار خلال شهر

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، تداوله 8 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 22 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 17 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال حزيران بلغت 75 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 8 مليارات و 937 مليونا و 398 الف سهم بقيمة مالية بلغت 22 مليارا 703 ملايين دينار من خلال تنفيذ 14526 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 965.73 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 5% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق. للأوراق المالية.