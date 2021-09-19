سوق العراق يتداول 40 أسهم بقيمة 58 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول 40 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 58 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 46 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما بلغ عدد الشركات المتوقفة 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 40 مليار و 148 مليونا و501 الف سهم بانخفاض بلغ 26.69% قياسا بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت 58 مليار و217 مليونا و766 الف دينار بارتفاع بلغ 278.82% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 1953 صفقة".

وأشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 598.82 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.94% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وتابع ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 211 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 191 مليون دينار من خلال تنفيذ 53 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 150 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 137 مليون دينار من خلال تنفيذ 44 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.