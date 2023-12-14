سوق العراق يتداول أكثر من 25 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 18 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أسهم بقيمة تجاوزت 18 مليار دينار عبر تنظيمه اربع جلسات تداول خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الاول/ 2023.

ووفقا لمؤشرات التداول فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (25) مليار سهم بقيمة مالية وصلت إلى أكثر من (18) مليار دينار.

هذا وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (819.92) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (863.57) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (5.05%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3346) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وفقا لتقرير السوق.