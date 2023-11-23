سوق العراق يتداول أسهماً بأكثر من 22 مليار دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أسهم بأكثر من 22 مليار دينار وفقا لمؤشر التداول الصادر عن السوق، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (22) مليار سهم بقيمة تجاوزت أكثر من (22) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (857.04) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (859.56) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.29%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (2619) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.