سوق العراق يتداول أسهما بحوالي 700 مليار دينار خلال 2024

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأوراق المالية، يوم السبت، عن المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية للعام 2024، مؤكدة تحقيقها نموا ملحوظا في أداء السوق المالي العراقي وتوسع نشاطاته.

ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة اليوم، فقد بلغ عدد الشركات المدرجة والمسجلة في السوق المالي العراقي 112 شركة مساهمة، موزعة كما يأتي:

1. عدد الشركات المدرجة في منصات التداول النظامي والثاني وغير المفصحة بلغ 104 شركة.

2. عدد الشركات المسجلة في منصة الشركات غير المدرجة (ISX-OTC) بلغ 8 شركات.

السندات الحكومية شهدت السوق تداول عدة أنواع من السندات الحكومية، من بينها:

• سندات بناء – إصداران بفئتين.

• سندات إعمار – ثلاثة إصدارات بفئتين.

• سندات إنجاز – إصداران بفئتين.

مؤشرات تداول السندات لعام 2024

1. تداولت السوق 25,000 سند من إصدار سندات بناء الثانية بقيمة إجمالية بلغت 24,124,525,000 دينار.

2. تداولت السوق 5 سندات من إصدار سندات إعمار الأولى بقيمة إجمالية بلغت 4,920,000 دينار.

مؤشرات تداول الأسهم لعام 2024

فقد سجلت السوق نشاطًا كبيرًا في تداول الأسهم:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة 809,708,623,733 سهمًا، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بعام 2023.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة 690,408,795,990 دينارا، بارتفاع نسبته 3% مقارنة بعام 2023.

3. بلغ عدد العقود المنفذة 182,967 عقدًا، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بعام 2023.

وفيما يخص مؤشرات السوق

• أغلق مؤشر ISX60 في آخر جلسة من شهر كانون الأول عند 1073.84 نقطة، بارتفاع نسبته 20.23% عن إغلاق عام 2023.

• أغلق مؤشر ISX15 عند 1174.65 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 10.12% عن قيمة إطلاقه.

• بلغت القيمة السوقية لعام 2024 نحو 22,325,544,721,711 دينار، بارتفاع نسبته 19% مقارنة بعام 2023.

التداول عبر منصة ISX-OTC

ونفذت المنصة تداول 5,982,484,498 سهمًا بقيمة بلغت 2,591,438,576 دينارا عبر 2,295 صفقة على أسهم ثلاث شركات مدرجة (مصرف الوركاء، الربيع للوساطة، الكرمل للوساطة). وبلغت القيمة السوقية للمنصة 105,702,830,262 دينارا.

أخبار الشركات المساهمة

• عقدت 72 شركة مساهمة اجتماعات الهيئات العامة السنوية.

• قدمت 80 شركة بياناتها المالية السنوية لعام 2023.

• أقرت 17 شركة زيادة رؤوس أموالها وفق قانون الشركات.

• وزعت 22 شركة أرباحًا على مساهميها.

"مؤشرات ايجابية"

في غضون ذلك صرح فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية، قائلاً: "إن المؤشرات الإيجابية التي حققها سوق العراق للأوراق المالية خلال عام 2024 تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية والثقة.

وأضاف "نحن ملتزمون بمواصلة تطوير السوق المالي ليكون ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية".

وتابع الهيمص: "نتطلع إلى تحقيق إنجازات أكبر في العام المقبل، مع تعزيز البنية التحتية للسوق وتوسيع نطاق المشاركة من قبل القطاعين العام والخاص".

و أعلنت الهيئة أن أول جلسة لتداول الأسهم لعام 2025 ستُعقد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، وفق التوقيتات الرسمية لجلسات التداول.