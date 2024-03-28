سوق العراق يتداول أسهماً بأكثر من 7 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسهماً بقيمة مالية تخطت 7 مليارات دينار بتنظيم خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الرابع من شهر آذار/ مارس 2024.

ووفقا لمؤشرات السوق، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (4) مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت (7) مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (907.83) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (859.53) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (5.62%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3057) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.