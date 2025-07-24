سوق العراق يتداول أسهماً بأكثر من 7 مليارات دينار خلال اسبوع

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، تداوله أسهما بقيمة مالية تجاوزت 7 مليارات دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول منذ مطلع الأسبوع الجاري ولغاية اليوم الخميس.

ووفقا لمؤشرات السوق، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 3 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (988.37) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (990.05) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.17%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1120.15) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1138.27) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.59%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (4493) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.