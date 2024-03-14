سوق العراق يتداول أسهما بأكثر من 5 مليارات دينار خلال اسبوع واحد

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسهما بقيمة مالية تجاوزت 5 مليارات دينار في خمس جلسات تداول نظمها خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار/مارس الجاري.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (4) مليارات سهم، بلغت قيمتها المالية أكثر من (5) مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (925.19) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (903.01) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (2.46%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3204) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.