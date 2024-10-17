سوق العراق يتداول أسهماً بأكثر من 18 مليار دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسهماً بأكثر من 18 مليار دينار خلال تنظيمه خمس جلسات في هذا الأسبوع الذي شارف على الانتهاء وهو أسبوع التداول الثالث لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ووفقا لمؤشرات السوق فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (19) مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من (18) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (970.86) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (988.86) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2.80%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1060.47) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1074.75) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.33%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (4783) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.