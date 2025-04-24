سوق العراق يتداول أسهماً بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسهما بأكثر من 11 مليار دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول في الأسبوع الثالث من شهر نيسان/أبريل الجاري.

ووفقا لمؤشرات السوق المالية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 6 مليارات سهم بقيمة تداول بلغت أكثر من 11 مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1060.86) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1046.17) نقطة، محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.40%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1116.50) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1101.48) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.36%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (4387) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.