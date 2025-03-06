سوق العراق يتداول أسهما بقيمة 7 مليارات دينار خلال اسبوع واحد

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله أكثر من 7 مليارات سهم خلال تنظيمه خمس جلسات تداول في الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس الجاري.

ووفقا لمؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات سهم بلغت قيمتها المالية أكثر من (7) مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1014.70) نقطة، بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (992.43) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (2.24%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1105.28) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1092.39) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.18%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3473) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.