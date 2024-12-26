سوق العراق يتداول أسهما بقيمة مالية تجاوزت 6 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، تداوله اسهما بقيمة مالية تجاوزت 6 مليارات دينار خلال تنظيمه اربع جلسات تداول لغاية اليوم الخميس.

هذا ولم يتم تنظيم جلسة التداول امس الأربعاء باعتبارها عطلة رسمية.

ووفقا لمؤشرات التداول فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 7 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1076.99) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1059.19) نقطة، محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.65%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1179.37) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1159.41) نقطة، محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.69%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3033) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.