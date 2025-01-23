سوق العراق يتداول أسهماً بقيمة مالية تجاوزت 12 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسهما بقيمة مالية تجاوزت 12 مليار دينار بتنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ 2025.

ووفقا لمؤشرات السوق، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع الذي شارف على الانتهاء أكثر من (13) مليار سهم، بقيمة بلغت أكثر من (12) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1070.51) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1061.56) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.84%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1162.57) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1138.44) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (2.12%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3065) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.