سوق العراق يتداول أسهماً بقيمة مالية بلغت حوالي 700 مليار دينار خلال 2023

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، تداول اسهماً بقيمة مالية بلغت حوالي 700 مليار دينار في جلسات عقدتها خلال العام 2023 الذي شارف على الانتهاء.

ووفقا لملخص الإفصاح السنوي لمؤشرات التداول خلال العام 2023، فقد تم تداول أسهم 91 شركة مساهمة مدرجة خلال العام 2023.

وأشار الملخص الى أن عدد الأسهم المتداولة بلغ (689,622,894,451) سهما خلال العام 2023 مرتفعة بنسبة (22%) عن العام 2022.

وبحسب الملخص، فإن قيمة الأسهم المتداولة بلغت (671,809,958,315) خلال العام 2023 مرتفعة بنسبة (28%) عن العام 2022.

وبلغ عدد العقود المنفذة (155920) عقداً، مرتفعة بنسبة (15%) عن العام 2022.