سوق العراق يتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 93 مليار دينار خلال شهر تشرين الثاني

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله أسهماً بقيمة تجاوزت 93 مليار دينار خلال تنظيمه 22 جلسة تداول في شهر تشرين الثاني من العام 2023 الذي شارف على الإنتهاء.

ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن السوق بشأن أهم المؤشرات فقد تداولت 72 شركة مساهمة (84,524,912,446) سهماً بقيمة مالية بلغت (93,059,169,179) ديناراً.

وأضاف أن عدد العقود المنفذة بلغ (13357) عقداً.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة من شهر تشرين الثاني 2023 على (880.95) نقطة مرتفعا بنسبة (44%) عن إغلاق شهر كانون الثاني 2023 البالغ (611.83) نقطة.

وبحسب التقرير، فإنه يتم التداول من خلال (38) شركة وساطة من مقراتها المنتشرة في بغداد باستخدام منصات رئيسية تنظم نسب التغير لكل نوع:

- المنصة النظامية Regular M وتكون نسبة التغير في السعر 15% من سعر الإغلاق السابق.

- المنصة الثانية Second M وتكون نسبة التغير في السعر 20% من سعر الإغلاق السابق.

- المنصة الثالثة – منصة الشركات الأقل إفصاحا وتكون نسبة التغير في السعر 5% من سعر الإغلاق السابق.