سوق العراق يتداول أسهما بقيمة تجاوزت 3 مليارات دينار خلال اسبوع

شفق نيوز - بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 64 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 30 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 10 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليارين و 845 مليونا و 874 الف سهم بانخفاض بلغ نسبته 40 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و 825 مليونا و 175 ألف دينار منخفضة بنسبة 42 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3689 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 961.81 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.21% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 201 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 469 مليون دينار من خلال تنفيذ 70 صفقة. فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 119 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 268 مليون دينار من خلال تنفيذ 91 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.