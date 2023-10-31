سوق العراق يتداول أسهما بقيمة تجاوزت 26 مليار دينار خلال شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، تداوله أكثر من 21 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 26 مليار دينار خلال 22 جلسة نظمها في تشرين الأول/أكتوبر الجاري الذي شارف على الإنتهاء.

ووفقا للمؤشرات المتحققة خلال هذا الشهر، فإن عدد الأسهم المتداولة (21,477,379,061) سهماً، من خلال تداول أسهم (64) شركة، مشيرا إلى أن قيمة هذه الأسهم بلغت (26,113,326,640) ديناراً.

هذا وبلغ عدد العقود المنفذة (12982) عقداً، في حين أقفل مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 في آخر جلسة تداول على (808.55) نقطة.

أما المؤشرات المتحققة للعام الجالي ولغاية تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر فقد بلغت فيها عدد الأسهم أكثر من 515 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 495 مليار دينار.