سوق العراق يتداول أسمهاً بأكثر من 4 مليارات دينار خلال هذا الأسبوع

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، تداوله اسهماً بقيمة مالية تجاوزت 4 مليارات دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول اعتبارا من يوم الأحد ولغاية اليوم الخميس.

ووفقا لبيان صادر عن السوق فقد تحققت المؤشرات الآتية حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 3 مليارات سهم بقيمة بلغت أكثر من 4 مليار دينار.

هذا وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (960.37) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (952.88) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.79%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1128.13) نقطة، بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1122.35) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.51%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

نفذت خلال الأسبوع 4503 عقود بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.