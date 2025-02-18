سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 17 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 17 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 58 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 7 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 19 ملياراً و961 مليونا 142 ألف سهم بارتفاع بلغت نسبته 416 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 17 مليارا و 442 مليونا 322 الف دينار مرتفعا بنسبة 91 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3337 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1.062.87 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.15% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 8 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 33 مليون دينار من خلال تنفيذ 25 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين مليون سهم بقيمة مالية بلغت 6 ملايين دينار من خلال تنفيذ 9 صفقات".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.