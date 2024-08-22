سوق العراق يتداول اسهماً بأكثر من 16 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، تداوله عشرات المليارات من الأسهم بقيمة مالية تجاوزت 16 مليار دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول في الأسبوع الثالث من شهر آب/أغسطس الجاري.

و طبقا لمؤشرات السوق، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (30) مليار سهم، بقيمة أكثر من (16) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (868.31) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (853.38) نقطة، محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.75%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (972.21) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (963.47) نقطة، محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.91%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3317) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.