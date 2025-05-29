سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع واحد

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسهماً بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر أيار/مايو الجاري والذي شارف على الانتهاء.

ووفقا للمؤشر المالي الصادر عن السوق ، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 6 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 11 مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1002.79) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1017.58) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.45%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1123.69) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1145.42) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.90%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

نفذت خلال الأسبوع (3894) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.