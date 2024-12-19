سوق العراق يحقق قفزة كبيرة بالأسهم المتداولة وقيمتها المالية

شفق نيوز/ قال سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، إنه تداول اسهما بقيمة مالية تجاوزت 27 مليار دينار عراقي خلال تنظيمه خمس جلسات خلال هذا الأسبوع الذي شارف على الانتهاء.

ووفقا لمؤشرات التداول الأسبوعية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (28) مليار سهم بقيمة مالية بأكثر من (27) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1043.11) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1054.42) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.07%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

واغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1150.48) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1168.63) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.55%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (4097) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق، بحسب مؤشرات السوق.

وأعلن سوق العراق للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، تداوله أسهما بأكثر من 4 مليارات دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الجاري.

ووفقا لمؤشرات السوق فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي أكثر من (6) مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت 4 مليارات دينار.