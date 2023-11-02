سوق العراق يتداول اسهماً بقيمة 5 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ قال سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، إنه تداول اسهماً بقيمة مالية تجاوزت 5 مليارات دينار في خمس جلسات تداول نظمها خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووفقا لمؤشر السوق فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (6) مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 5 مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (808.43) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (820.06) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.42%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3297) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.