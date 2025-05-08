سوق العراق يتداول اسهماً بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول اسهما بقيمة مالية بلغت أكثر من اربعة مليارات دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو الجاري.

ووفقا لمؤشرات التداول للسوق، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من ملياري سهم، بقيمة مالية تجاوزت اربعة مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1043.31) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1049.21) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.56%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1113.04) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1136.02) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2.02%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3135) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.