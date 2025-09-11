سوق العراق يتداول اسهما بقيمة تجاوزت 3 مليارات دينار بتراجع ملحوظ بالمؤشرات

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسهماً بقيمة تجاوزت 3 مليارات دينار خلال خمس جلسات عقدها خلال هذا الأسبوع الذي شارف على الانتهاء في تراجع ملحوظ بالقيمة المالية للاسهم وأعدادها.

ووفقا للسوق فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 3 مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت 3 مليارات دينار خلال جلسات هذا الأسبوع.

واغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (959.46) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (952.93) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.69%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1118.23) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1113.02) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.47%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3678) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.