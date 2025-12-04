سوق العراق يتداول اسمها بقيمة تجاوزت 6 مليارات دينار خلال اسبوع

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسمهما بقيمة تجاوزت ستة مليارات دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول هذا الأسبوع الذي شارف على الانتهاء.

ووفقا لمؤشرات السوق فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من ملياري سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (955.37) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (948.68) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.71%) عن اغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1183.33) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1185.42) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.18%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (4201) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.