سوق العراق يتداول اسمهاً بقيمة مالية تجاوزت 8 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسمها بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال انعقاد خمس جلسات تداول في الأسبوع الجاري الذي شارف على الانتهاء.

وطبقاً لمؤشرات السوق، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 30 مليار سهم بلغت قيمتها أكثر من 8 مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (957.96) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (964.96) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.73%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1181.26) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1191.65) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.87%) عن إغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (4719) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.