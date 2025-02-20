سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 9 مليارات دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، أن الأسهم المتداولة بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات دينار في خمس جلسات نظمها خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط/ 2025.

ووفقا لمؤشرات التداول الأسبوعية للسوق، فإن تلك الجلسات تم تنظيمها من يوم الأحد، ولغاية اليوم الخميس من الأسبوع الجاري الذي شارف على الانتهاء، والذي يغلق السوق معه أبوابه لغاية الاحد من الاسبوع المقبل.

هذا وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 8 مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت 9 مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1065.06) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1056.79) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.78%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1150.68) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1137.97) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.12%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3536) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.