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سوق العراق للأوراق المالية توقف نشاطها لمدة يوم واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-17T07:28:10+0000
سوق العراق للأوراق المالية توقف نشاطها لمدة يوم واحد

شفق نيوز/ اعلنت سوق العراق للأوراق المالية، عن إيقاف نشاطها لمدة يوم واحد.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوما واحدا لمناسبة اربعينية الامام الحسين فانه لن ينظم السوق جلسة التداول بالأسهم ليوم غد الاحد".

واضاف انه "ستتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من يوم الاثنين المصادف 19 ايلول وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر ان السوق تنظم خمس جلسات تداولية أسبوعيا من الاحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.

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