سوق العراق للأوراق المالية ينال درع اتحاد أسواق المال العربية في الدوحة

شفق نيوز/ حصل سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، على المركز الأول في معدل حجم التداول اليومي عن مؤشرات عام 2023، وحاز على درع اتحاد أسواق المال العربية.

ويشارك سوق العراق للأوراق المالية، مع اسواق المال العربية في أعمال اجتماع الهيئة العامة لأسواق المال العربية في الدوحة.

وتم افتتاح جلسة التداول لبورصة قطر، المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية برعاية بورصة قطر اليوم الاثنين، الذي استضافته بورصة الدوحة / دولة قطر في نسخته للعام 2024.

وقال بيان لسوق العراق للأوراق المالية، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تمت مناقشات الأسواق المالية مع خبراء التكنولوجيا المالية ومستقبل التداول بالأدوات المالية وتجارب الأسواق المالية مستمرة، ومناقشة أداء الأسواق المالية العربية الأعضاء في الاتحاد العربي AFCM وخطط التعاون المشترك".

وحصل سوق العراق للأوراق المالية، بحسب البيان، للعام الثاني على المركز الأول في معدل حجم التداول اليومي عن مؤشرات عام 2023، وحصل على درع اتحاد أسواق المال العربية في الدوحة.

فيما حققت سوق تداول السعودي أفضل مركز عدد العقود المنفذة وفي قيمة التداول المتحققة عن مؤشرات عام 2023.

وحققت البورصة المصرية أفضل عائد على التداول وافضل عدد مستثمرين جدد لعام 2023، إلى جانب بورصات الأردن (عمان) والبحرين وأبو ظبي كأفضل بورصة في مؤشرات ESG و نسبة PE.