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سوق العراق للأوراق المالية يغلق بانخفاض عن الجلسة السابقة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-05T13:17:08+0000
سوق العراق للأوراق المالية يغلق بانخفاض عن الجلسة السابقة

شفق نيوز / أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأربعاء، عن مؤشرات تداول الأسهم وقيمتها المالية.

وذكر السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المدرجة فيه بلغت 105 شركات، في حين بلغ عدد الشركات المتداولة لهذا اليوم، 34 فقط".

وأوضح أن عدد الأسهم المتداولة لعد اليوم بلغت (897,707,080) سهماً، بينما بلغت قيمة تلك الأسهم (1,051,803,159) دينارا".

وأضاف السوق أن "مؤشر الاسعارISX60 أغلق في جلسة اليوم على (566.49) نقطة، منخفضا عن إغلاقه في الجلسة السابقة التي بلغت (569.15) نقطة"، مبينا أن "عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي بلغت (22) شركة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق بلغت (4) ملايين سهم، بقيمة بلغت (16) مليون دينار، من خلال تنفيذ (11) صفقة على أسهم (3)شركات".

وختم تقرير السوق بيانه بيأن "عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق بلغت مليوني سهم، بقيمة بلغت (7) ملايين دينار، من خلال تنفيذ (5) صفقات على أسهم شركتين".

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