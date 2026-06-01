سوق العراق للأوراق المالية يغلق الخميس

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، عدم تنظيم جلسة تداول يوم الخميس الموافق 4 حزيران/ يونيو 2026، بمناسبة عطلة عيد الغدير.

وذكر السوق في إشعار، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قرار تعطيل الجلسة جاء استناداً إلى قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس الموافق 4 حزيران عطلة رسمية بمناسبة عيد الغدير.

وأضاف الإشعار أن جلسات التداول ستُستأنف يوم الأحد المقبل الموافق 7 حزيران/ يونيو 2026.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرجة فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.