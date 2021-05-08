سوق العراق للأوراق المالية يغلق ابوابه منتصف الأسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن إغلاق تداوله يوم الاثنين المقبل نتيجة الحظر وعيد الفطر.

وقال السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة لوجود حظر التجوال اعتبارا من 12 ايار ولغاية 22 ايار فانه ستكون آخر جلسة تداول بالأوراق المالية قبل عيد الفطر واعتبارا من يوم الاثنين المقبل من أجل الانتهاء من التسويات والمقاصة بين شركات الوساطة والمستثمرين ".

واضاف ان "اول جلسة تداول بالأوراق المالية سيكون بعد عيد الفطر وحظر التجوال واعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 ايار ".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.