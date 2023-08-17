سوق العراق للأوراق المالية يتداول 9 مليارات سهم بـ7 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله أكثر من 9 مليارات سهم بـ7 مليارات خلال خمس جلسات نظمها خلال الأسبوع الجاري الذي شارف على الإنتهاء.

ونشر السوق مؤشرات الأسبوع الثالث من شهر آب/أغسطس ونتائج الجلسات الخمس المتداولة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (9) مليارات سهم، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (7) مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (782.21) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (810.43) نقطة، محققا بذلك ارتفاعا مقداره (3.48%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (5342) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وفقا لتقرير صادر عن سوق العراق للأوراق المالية.