سوق العراق للأوراق المالية يتداول 88 مليار سهم بقيمة تجاوزت 49 مليار دينار خلال شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، أنها نظمت (17) جلسة تداول بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة في السوق البالغ عددها (102) شركة مساهمة في شهر نيسان/أبريل 2023.

هذا ولم ينظم السوق جلسة التداول ليوم 13/4 لإعلانها عطلة رسمية. وجلسات التداول للأيام (20) و(23) و(24) نيسان 2023 لمصادفتها عطلة عيد الفطر، وفقا لبيان صادر عن السوق.

وأشار البيان إلى أن اهم مؤشرات التداول في شهر نيسان 2023:

1. بلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها (68) شركة مساهمة.

2. بلغ عدد الأسهم المتداولة في السوق (88) مليار سهم.

3. بلغت قيمة الأسهم المتداولة أكثر من (49) مليار دينار.

4. بلغ عدد الصفقات المنفذة (8633) صفقة.

5. اقفل مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60.

- في اول جلسة من شهر نيسان على 638.710 نقطة.

- في اخر جلسة من شهر نيسان على 695.960 نقطة.

- وكان المؤشر قد اقفل في اخر جلسة من شهر اذار على 641.460 نقطة.

وبذلك حقق المؤشر ISX60 ارتفاع نسبته 9% في شهر نيسان عن بدايته، وحقق ارتفاع نسبته 8.5% مقارنة مع اقفاله في شهر اذار.