سوق العراق للأوراق المالية يتداول 28 مليار سهم بقيمة 36 مليار دينار خلال أسبوع واحد

شفق نيوز/ سجلت مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسهم المتداولة وقيمتها المالية وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط/ 2023.

وسجل السوق اربع جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 12/02/2023 الى يوم الاربعاء المصادف 15/02/2023، حيث لم تنظم جلسة التداول ليوم الخميس 16/02/2023 لمصادفتها عطلة رسمية.

، وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1.بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (28) مليار سهم.

2.بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (36) مليار دينار.

3.اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (592.89) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (597.18) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.72%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4.نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2400) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.