سوق العراق للأوراق المالية يتداول أكثر من 7 مليارات سهم بقيمة 8 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله أكثر من 7 مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت 8 مليارات دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الثاني من شهر شباط الجاري

وقال السوق في بيان اليوم، إن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (7) مليارات سهم بقيمة متداولة في هذا الأسبوع تجاوزت أكثر من (8) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (612.21) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (602.95) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.54%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وفقا للبيان.