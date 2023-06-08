تداول أكثر من 7 مليارات سهم بقيمة تجاوزت 12 مليار دينار في سوق العراق

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أكثر من 7 مليارات سهم بقيمة تجاوزت 12 مليار دينار في جلسات عقدها خلال هذا الأسبوع الذي شارف على الانتهاء.

ونظم السوق خلال الأسبوع الاول من شهر حزيران/ 2023 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 04/06/2023 الى يوم الخميس المصادف 08/06/2023.

وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (7) مليارات سهم.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (12) مليار دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (649.70) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (669.86) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (3.01%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3300) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.