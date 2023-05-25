سوق العراق للأوراق المالية يتداول أكثر من 3 مليارات سهم بقيمة تجاوزت 3 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الجاري.

وحقق السوق خلال هذا الأسبوع المؤشرات الآتية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات سهم، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (652.55) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (644.38) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.27%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

هذا ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (2700) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.