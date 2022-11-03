سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سوق العراق للأوراق المالية يتداول أكثر من (17) مليار سهم خلال أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-03T11:57:57+0000
سوق العراق للأوراق المالية يتداول أكثر من (17) مليار سهم خلال أسبوع

شفق نيوز/ نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 30/10/2022 الى يوم الخميس المصادف 03/11/2022.

وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (17) مليار سهم.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (6) مليارات دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (600.43) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (584.71) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (2.69%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

related

البورصة تتداول أسهماً بـ7 مليارات دينار في اسبوع

Date: 2021-12-05 12:08:08
البورصة تتداول أسهماً بـ7 مليارات دينار في اسبوع

البورصة العراقية تتداول اكثر من 500 مليار سهم خلال ستة اشهر

Date: 2021-07-13 10:05:55
البورصة العراقية تتداول اكثر من 500 مليار سهم خلال ستة اشهر

خلال 2020.. سوق العراق يتداول 403 مليارات سهم بمبلغ 330 مليار دينار

Date: 2021-01-10 07:53:04
خلال 2020.. سوق العراق يتداول 403 مليارات سهم بمبلغ 330 مليار دينار

البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة مالية بلغت 11 مليار دينار في أسبوع

Date: 2022-04-10 11:16:15
البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة مالية بلغت 11 مليار دينار في أسبوع

البورصة العراقية تتوقف تسعة ايام

Date: 2022-07-05 08:03:32
البورصة العراقية تتوقف تسعة ايام

البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

Date: 2021-04-20 11:39:19
البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

البورصة العراقية تتداول أكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

Date: 2021-12-12 11:33:03
البورصة العراقية تتداول أكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

خلال أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بثلاثة مليارات دينار

Date: 2021-08-14 09:39:39
خلال أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بثلاثة مليارات دينار