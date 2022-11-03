سوق العراق للأوراق المالية يتداول أكثر من (17) مليار سهم خلال أسبوع

شفق نيوز/ نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 30/10/2022 الى يوم الخميس المصادف 03/11/2022.

وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (17) مليار سهم.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (6) مليارات دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (600.43) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (584.71) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (2.69%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.