سوق العراق للأوراق المالية يتداول أكثر من 100 مليار سهم بقيمة تجاوزت 136 مليار دينار

شفق نيوز/ سجلت مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، ارتفاعا ملحوظا بتداول الأسهم وقيمتها المالية خلال الأسبوع الجاري الذي شارف على الإنتهاء.

ونظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر شباط/ 2023 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 19/02/2023 الى يوم الاربعاء المصادف 23/02/2023. وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1.بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (107) مليارات سهم.

2.بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (136) مليار دينار.

3.اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (607.26) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (636.55) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (4.60%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4.نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2900) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.