سوق العراق للأوراق المالية يتداول أكثر من مليار سهم بقيمة تجاوزت ملياري دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أكثر من مليار سهم بقيمة تجاوزت ملياري دينار خلال الأيام الماضية.

وقال السوق في بيان اليوم، إنه خلال الأسبوع الرابع من شهر نيسان/ 2023 ثلاث جلسات تداول من يوم الثلاثاء المصادف 25/04/2023 الى يوم الخميس المصادف 27/04/2023، حيث لم تنظم جلسات التداول ليوم الاحد 23/04/2023 والاثنين 24/04/2023 لإعتبارهما عطلة رسمية.

هذا تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (1) مليار سهم.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من ملياري دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (728.12) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (697.63) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (4.37%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2000) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.